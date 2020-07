Les premiers essais cliniques de phase I d'un vaccin développé localement en Inde contre le nouveau coronavirus, ont commencé vendredi à l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) avec une première dose administrée à un homme de 30 ans.

Plus de 3.500 volontaires se sont inscrits, depuis samedi dernier, pour l'essai du nouveau vaccin baptisé Covaxin, a indiqué à la presse Sanjay Rai, professeur au Centre de médecine communautaire de l'AIIMS.

"La première dose de 0,5 ml d'injection intramusculaire a été administrée à un trentenaire vers 13h30.

Aucun effet secondaire immédiat n'a été observé jusqu'à présent. Il a été sous observation pendant deux heures et sera surveillé pendant les sept prochains jours", a déclaré le chercheur indien. AIIMS-Delhi fait partie de 12 centres sélectionnés par le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR) pour mener des essais cliniques de phase I et II randomisés, en double aveugle et contrôlés par placebo.

Covaxin, le premier vaccin potentiel indigène contre la Covid-19 en Inde, a été développé conjointement par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) et Bharat Biotech Intern ational Limited (BBIL).

En Inde, la pandémie de Covid-19 continue de faire rage avec plus de 50.000 cas signalés durant les dernières 24 heures portant le total des infections à plus de 1,33 million de cas. Il s'agit également de 817.209 rémissions et 31.413 décès selon un dernier décompte du ministère indien de la Santé.