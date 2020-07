L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a une nouvelle fois mis en garde contre les relâchements face au nouveau coronavirus alors que la pandémie a causé plus de 15 millions de contaminations dont près de 620.000 décès dans le monde. "Tant que (la Covid-19) circule, tout le monde est en danger", a de nouveau rappelé jeudi le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Ce n’est pas parce que le nombre de cas est faible là où vous vivez que vous pouvez baisser votre garde. Ne vous attendez pas à ce que quelqu’un d’autre vous mette en sécurité", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle organisée depuis Genève. Le Directeur général a invité tout un chacun à jouer son "rôle pour nous protéger et nous protéger les uns les autres". Ce nouvel avertissement intervient alors que l’agence onusienne a constaté ces dernières semaine que certains foyers de transmission ont été associés à « des rassemblements sociaux", et même dans "des endroits où la transmission avait été supprimée".

"Nous devons nous rappeler que la plupart des gens sont encore sensibles à ce virus", a insisté le Dr. Tedros même s’il admet que la pandémie a perturbé la vie de milliards de personnes dans le monde. "Beaucoup sont chez elles depuis des mois. Il est tout à fait compréhensible que les gens veuillent reprendre leur vie en main", a poursuivi le chef de l’OMS. Toutefois, " le meilleur moyen de supprimer la transmission de la Covid-19 et de sauver des vies est « d’amener les individus et les communautés à gérer leurs propres risques", souligne l’OMS. Aussi bien à titre individuel qu’au sein de la communauté, le Dr. Tedros rappelle qu’il faut " prendre des décisions fondées sur des données probantes pour protéger sa propre santé et celle de son entourage".