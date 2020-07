Le Brésil compte à ce jour plus de 85.000 décès dus au Covid-19, et 2,3 millions de cas d'infection au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Selon la même source, 55.891 nouveaux cas et 1.156 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de cas à 2.343.366, et celui des décès à 85.238. L'Etat de Sao Paulo, le plus touché du pays avec 463.218 cas et 21.206 décès, a annoncé vendredi que les mesures de confinement pour contenir le fléau seraient prolongées jusqu'au 10 août. Son gouverneur, Joao Doria, a noté qu'il s'agissait de la huitième prolongation de ce confinement qui a débuté le 24 mars. "Dans certains endroits bien notés, des activités seront autorisées, mais nous ne pouvons pas nous relâcher ou négliger quoi que ce soit", a-t-il averti.

Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par le nouveau coronavirus, derrière les Etats-Unis.