Deux (2) décès dus à la covid-19 et 35 cas confirmés ont été enregistrés dans la wilaya de Tébessa parmi les praticiens du secteur de la santé depuis la propagation de cette pandémie, a-t-on appris jeudi, auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

La même source a précisé que 63 cas suspects ont été recensés parmi des médecins généralistes, spécialistes, paramédicaux, administrateurs et agents de sécurité et de ménage du secteur de la santé dont 35 ont été confirmés, "en attendant de recevoir les résultats du reste du personnel dépisté". Aussi, deux décès ont été enregistrés, dont un infirmier de l'établissement public hospitalier, EPH- Dr Aalia Salah du chef lieu et un médecin qui exerçait dans le secteur privé, a ajouté la même source.

Les services de la DSP ont, par ailleurs, souligné que suite à la courbe ascendante des cas de contamination au coronavirus qu’enregistre Tébessa depuis le début du mois en cours, "une demande officielle a été adressée aux autorités de wilaya pour un éventuel confinement sanitaire partiel dans les communes les plus touchées, le chef l ieu, Chéréa, Bir El-Ater, Laaouinet, Ouanza et El-Ogla".

Et d’ajouter : "la démarche vise une meilleure maîtrise de la situation épidémiologique notamment à l’approche de l’Aid El Adha". S'agissant des mesures prises pour faire face à la pandémie et assurer une prise en charge adéquate aux malades atteints du Covid-19, notamment ceux dans un état critique, la même source a révélé que "la DSP oeuvre à l’augmentation du nombre de lits mobilisés au niveau des services de référence des hôpitaux de Chéréa, Bir El-Atar, Ouanza et Laaouinet, ainsi que l'EPH- Bouguerra Boulaares de Bekria, réservé pour les cas jugés critiques". Aussi, plusieurs médecins, notamment des pneumologues, des épidémiologistes et des réanimateurs et des paramédicaux de divers établissements de santé de la wilaya ont été transférés vers les services de référence du Covid 19. Dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus, des points de contrôle sanitaire et de suivi ont été créés "récemment" au niveau de toutes les structures sanitaires de la wilaya de Tébessa assurant consultation et orientation, a-t-on conclu.