La sécurité au niveau structures de santé de la wilaya de Tizi-Ouzou a été renforcée en vue de protéger les personnels soignants contre toute forme d’agression, a indiqué jeudi le wali Mahmoud Djamaa.

S’exprimant en marge de la cérémonie de célébration du 58eme anniversaire de la fondation de la police algérienne organisée par la sûreté de wilaya, M. Djamaa a indiqué qu'en application des dernières mesures prise par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour protéger les personnels médicaux et paramédicaux des agression, des instruction ont été données pour une présence de la police au niveau de structures de santé de la wilaya.

Cette mesure vise à "protéger les personnels soignants contre tout acte malveillant et nous avons demandé aux directeurs des Etablissement publics hospitalier (EPH) et de la santé de nous avertir en temps réel de tout dépassement de ce genre", a relevé le wali.

Le même responsable a noté, dans le cadre, que le Procureur général prés la Cours de Tizi-Ouzou a pris des dispositions pour poursuivre rapidement les auteurs de ces méfaits. Honoré lors de cette c érémonie, le chef de service de médecine interne au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, Pr Salah Mansour Abdallah qui s’est incliné à la mémoire des personnels soignants morts dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a remercié, "au nom de toute la communauté médicale et paramédicale qui lutte contre la pandémie par devoir et avec abnégation, le président de la République pour avoir criminalisé l’agression verbale et physique du corps médicale et paramédicale". Revenant sur la situation de la pandémie de la covid-19 à Tizi-Ouzou, le wali a relevé une "nette évolution" de la situation épidémiologique au niveau de la wilaya. "Nous sommes en train d’adapter nos moyens d’accueil et d’hospitalisation en fonction du nombre des malades et afin de gérer cette situation", a-t-il indiqué. Face à cette situation engendrée par "un relâchement au sein de la population", le wali qui a réunit la commission de sécurité de wilaya, a donné des instructions aux services compétents pour plus de fermeté dans l'application des mesures susceptibles de réduire la propagation de la pandémie.