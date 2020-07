Quelque 913 citoyens algériens ont été accueillis depuis avril dernier dans différents établissement hôteliers de la wilaya de Mostaganem, dans le cadre des mesures préventives décidées par les autorités du pays, a indiqué la directrice locale du tourisme.

"La wilaya de Mostaganem est en train de contribuer grandement dans les différentes opérations de prise en charge des ressortissants algériens rapatriés de l’étranger pendant leur durée de confinement de deux semaines", a déclaré à l’APS, Hayat Mâamri. "Jusque-là, nous avons participé à trois opérations de prise en charge des citoyens rapatriés de l’étranger. La première a concerné 530 citoyens en provenance de Londres (Angleterre), Lyon et Marseille (France), la deuxième avait touché 161 ressortissants acheminés de Lisbonne (Portugal), alors que la troisième vient de débuter et à laquelle bénéficient 222 algériens rapatriés de Toulouse (France)", a-t-elle détaillé. Cette responsable a annoncé, en outre, que la wilaya de Mostaganem devrait accueillir prochainement un quatrième groupe de citoyens rapatri és de l’étranger, et qu’elle s’y prépare activement, mettant en exergue "la mobilisation de tous les secteurs concernés pour la réussite de toutes ces opérations".

Pour Mme Mâamri aussi, les staffs médicaux et paramédicaux, "continuent d’être d’un apport appréciable pour nos concitoyens qui rentrent en Algérie souvent très épuisés aussi bien sur le plan physique que psychologique".

Cela s’est vérifié sensiblement au cours de la troisième opération de prise en charge des citoyens concernés au nombre de 222 arrivés mardi passé de Toulouse.

Ces derniers, qui ont été bloqués dans le territoire français depuis mars dernier, ont eu besoin d’une bonne prise en charge, "d’où la mobilisation par les autorités locales de Mostaganem de médecins psychologues pour les assister à surmonter la délicate période qu’ils viennent de traverser", a-t-elle encore souligné.

Par ailleurs, la directrice du tourisme de la wilaya de Mostaganem a tenu à saluer le geste de solidarité par lequel s’est distingué le propriétaire d’une résidence privée sise dans la commune de Ben Abdelmalek Ramdane.

Ce site a accueilli, "et sans contrepartie financière", pas moins de 50 soignants exerçant dans les établissements sanitaires de la wilaya pour une période de plus d’un mois au tout début de la propagation de la pandémie.