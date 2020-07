Un lot de différents moyens de prévention sanitaire a été remis, samedi, par des représentants locaux de la compagnie pétrolière nationale "Sonatrach" à l’établissement public hospitalier ( EPH) "El Mohgoun" (Arzew), dans le cadre d'une initiative visant à contribuer dans les efforts de lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Il s’agit d’une opération de solidarité au profit de l’EPH El Mohgoun (Arzew), comprenant 15.000 masques de protection, 17.000 flacons de "gel" hydro-alcoolique, 900 litres de désinfectants de surface, 200 paires de gants et une quantité de savon nettoyant de surface ainsi que des blouses médicales de protection, offerts, par les unités de liquéfaction et séparation de gaz, a indiqué à l’APS, Mohamed Lyes Baali, directeur régional des affaires sociales d’Oran de Sonatrach, assurant que cette opération de solidarité au profit de cet établissement hospitalier, l'unique dans la daïra d’Arzew, sera suivie par d'autres initiatives.

La cérémonie de remise de ce don de solidarité, s’est déroulée, au siège de l'EPH El Mohgoun, en présenc e du directeur de cet établissement hospitalier, du chef de daïra d’Arzew et du président de l'APC. De son côté le directeur du siège, "Aval", (activités de liquéfaction et séparation du gaz de Sonatrach), basé à Oran, Brahim Guessoum, chargé de superviser cette opération de solidarité, a estimé que cette initiative se veut un soutien aux personnels de la santé de l’EPH "El Mouhgoun", qui sont en première ligne dans la lutte contre le covid-19, et leur permet , sur le terrain de se protéger et s’acquitter davantage de leur mission. Pour sa part le directeur de l’EPH "El Mohgoun", Abdellah Mehdaoui qui a salué l'initiative, a relevé à l'occasion les besoins de son établissement hospitalier davantage de moyens pour une gestion optimale et afin de faire face aux cas covid19 dans la région d'Arzew, notamment en équipements de réanimation, tels que les respirateurs et les moniteurs de surveillance.