L'international algérien Saphir Taïder a été encore une fois décisif en Ligue nord-américaine de football (MLS), avec l’Impact Montréal, vainqueur de DC United (1-0), mardi soir lors du dernier match de la phase de groupes du tournoi disputé à huis clos dans la "bulle" d'Orlando.

Taïder a marqué l'unique but de la rencontre pour l'Impact Montréal à la 31e minute sur un tir puissant de 35 mètres, dévié par un défenseur.

Déjà la semaine dernière, le milieu de terrain algérien avait été l’auteur d’un doublé contre Toronto.

Avec sa réalisation face à DC United, Taïder aura inscrit 3 buts en MLS cette saison en seulement 5 matchs (4 en 7 rencontres toutes compétitions confondues).

La victoire de l'Impact Montréal lui a permis de terminer la phase de poules en 3e position du groupe C.

Taïder et ses coéquipiers doivent attendre les résultats des autres groupes pour savoir s'ils sont qualifiés pour le prochain tour comme l'un des 4 meilleurs troisièmes des six poules.