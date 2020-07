Un démenti catégorique donc aux rumeurs qui ont circulé dernièrement et ayant fait état d'une décision du CS Sfaxien d'engager définitivement l'Oranais de 23 ans après son rendement jugé satisfaisant.

"Le CS Sfaxien n'a pas activé l'option d'achat pour Benchaâ, et même du côté de l'USMA, il n'a pas été question d'un transfert définitif.

Donc, tout ce qui a été dit dernièrement n'est que pure spéculation", a encore précisé le DG des "Rouge et Noir".

Haddi a fait savoir par ailleurs que l'USMA "attend toujours de recevoir la somme de 50.000 euros que lui doit le CS Sfaxien pour le prêt de Benchaâ".

Mais d'après lui, les dirigeants du club tunisien ont pris attache dernièrement avec leurs homologues algérois pour demander le numéro de compte sur lequel ils pou rront transférer la somme indiquée. Un renfort financier relativement important qui devrait soulager la direction algéroise en ces temps de crise, car confrontée à plusieurs dépenses imprévues au cours des derniers jours, notamment les arriérés de certains anciens joueurs, comme l'attaquant congolais Prince Ibara et le latéral gauche Mohamed Yekhlef.