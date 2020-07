Une (01) bombe de confection artisanale a été détruite, mardi à Aïn Defla, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a découvert et détruit également divers outils et produits servant dans la confection des explosifs, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 21 juillet 2020, une (01) bombe de confection artisanale, divers outils et produits servant dans la confection des explosifs, ainsi que des denrées alimentaires et des effets vestimentaires et de couchage, et ce, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Aïn Defla en 1ère Région militaire", précise le MDN.

Selon la même source, neuf (09) narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen en 2e Région militaire par un détachement combiné de l'ANP qui a saisi également dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, (9156) comprimés psychotropes, quatre (04) véhicules touristiques et une somme d'argent s'élevant à (209) millions de centimes.

A Bejaïa, en 5e Région mi litaire, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé un (01) individus à bord d'un (01) camion chargé de (12960) unités de différentes boissons, ajoute-t-on.

Par ailleurs, (18) personnes ont été arrêtées à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire)par un détachement de l'ANP et huit (08) véhicules tout-terrain, cinq (05) groupes électrogènes, ainsi que trois (03) marteaux piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicite ont été saisis, alors que (25) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à In Guezzam.