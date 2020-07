Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, mardi dans un communiqué, que les étudiants retenus dans le cadre du programme de coopération algéro-hongrois au titre de l'année universitaire 2020-2021, recevront leurs diplômes de fin d'étude en septembre 2020, ce document étant impérativement exigé par la partie hongroise pour valider leur inscription.

"Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tient à informer les étudiants retenus dans le cadre du programme de coopération algéro-hongrois au titre de l'année universitaire 2020-2021, que pour juguler les contraintes liées à la délivrance du diplôme en raison de l'allongement de l'année universitaire pour cause de contrainte sanitaire liées à la Covid-19, que les chefs d'établissements concernés ont été saisi à l'effet de renseigner et viser un formulaire, élaboré pour la circonstance, attestant, que les étudiants recevront leurs diplômes de fin d'étude en septembre 2020, ce document étant impérativement exigé par la partie hongroise, pou r valider leur inscription", note communiqué.

Par ailleurs, "des démarches sont entreprises en direction de ce partenaire, par le canal diplomatique, pour examiner dans l'intermède, dans le cas où les restrictions sanitaires ne venaient pas à être levées, d'ici là, de préconiser des solutions plus adaptées aux exigences et aux besoins du contexte actuel en permettant aux étudiants algériens admis, d'entamer, leurs études en ligne, en favorisant le recours aux usages pertinents du numérique", ajoute la même source.