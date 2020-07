Notre organisme utilise pour fonctionner de nombreuses substances, acides aminés, acides gras, sucres, vitamines, minéraux, oligo-éléments . Ces substances sont classées en deux grandes familles : les acides et les bases, qui possèdent des caractéristiques antagonistes.

L'équilibre entre les deux est essentiel. Pour avoir une santé optimale, l'organisme a autant besoin des acides que des bases. Mais compte tenu du mode de vie actuel et de l'alimentation moderne, une grande partie de la population est acidifiée.

QU'EST-CE QU'UN ACIDE ?

Nous savons tous en général reconnaître un goût acide : le citron, le vinaigre ou encore la rhubarbe évoquent bien cette caractéristique corrosive et agressive. Seulement, ce n'est pas l'unique moyen de déterminer si un aliment est acide.

En effet, les viandes et les céréales sont acidifiantes pour l'organisme, alors qu'elles ne le sont pas au goût. C'est en fait la chimie qui détermine si un aliment est acide ou pas . Lorsque les minéraux acides sont plus nombreux que les minéraux basiques, la substance est alors classée acide. Les principaux minéraux acides sont : le phosphore, le soufre, l'iode, le chlore, la silice ou encore le fluor.

QU'EST-CE QU'UNE BASE ?

Contrairement aux acides agressifs, ce sont des substances douces, mais là encore, le goût n'est pas le seul indicateur, en effet le pain blanc et le sucre blanc qui sont plutôt doux en saveur, sont des aliments acidifiants pour l'organisme. On dit aussi que ces substances sont alcalines. Les bananes, les pommes de terre ou encore les amandes sont basiques.

Lorsque les minéraux basiques sont en plus grand nombre que les minéraux acides, la substance est alors basique. Les principaux minéraux basiques sont : le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le cuivre, le sodium, le manganèse et le cobalt. Les substances basiques permettent de diminuer l'acidité de l'organisme. Par exemple,un avocat diminuel'acidité de la tomate et permet ainsi de maintenir l'équilibre acido-basique d'un plat.

COMMENT MESURE-T-ON LE DEGRÉ D'ACIDITÉ ?

On mesure l'acidité, l'alcalinité ou la neutralité d'un aliment grâce au pH, ou potentiel hydrogène, qui se mesure sur une échelle qui va de 0 à 14. 7 représente la neutralité, 0 l'acidité extrême et 14 l'alcalinité absolue. Ces mesures de pH se font à l'aide d'un papier réactif qui change de couleurs en fonction de l'acidité ou l'alcalinité.

L'organisme doit constamment maintenir l'équilibre acido-basique, pour cela il a deux solutions, soit rejeter l'excédent d'acides en dehors du corps, soit les neutraliser en fabriquant des sels neutres, il s'agit du "système tampon".

Quand il y a trop d'acide, l'organisme va devoir fournir des bases pour les "tamponner". Il va en trouver seulement en petites quantités dans le sang, car le pH du sang ne peut être que très peu modifié. Par conséquent, il va devoir en chercher ailleurs, dans les tissus des organes. Si cette action se produit seulement de temps en temps, il n'y aura pas de dommages, par contre si cela se produit de façon chronique, les tissus vont se retrouver déminéralisés. Les conséquences pourront être plus ou moins grave selon le degré de déminéralisation et donc d'acidification.

L'ÉLIMINATION PAR LES ÉMONCTOIRES

Il s'agit de la deuxième solution que l'organisme possède pour éliminer les acides. Un émonctoire est un organe chargé de l'élimination. Les poumons vont pouvoir éliminer les acides faibles ou volatils, sous forme gazeuse, à chaque expiration. Les acides forts seront éliminés par les reins, mais pas au-delà d'une certaine quantité au quotidien.

Le foie joue également un rôle important dans l'équilibre acido-basique, il est notamment en charges des acides biliaires, à condition qu'il n'y ait pas de problème hépatique. Enfin la peau est indispensable pour éliminer les acides grâce à ses glandes sudoripares.

COMMENT ÉVITER L'ACIDIFICATION DE L'ORGANISME ?

En accentuant la consommation d'aliments alcalinisants et en diminuant les aliments acidifiants. Les principaux aliments alcalinisants sont les légumes et herbes aromatiques, les pommes de terre, courges, patates douces et châtaignes, les bananes, avocats, amandes, les bonnes huiles première pression à froid. Les principaux aliments acidifiants sont les protéines, les céréales et aliments raffinés, le sucre, les gras saturés, les légumineuses, le café, les noix sauf les amandes.

On peut également se supplémenter avec des minéraux basiques.

Il est indispensable d'apprendre à gérer son stress, en effet le stress est très acidifiant. Limiter tout apport acide comme le café, le tabac, l'alcool et le thé. Attention les médicaments sont acidifiants.

Faire du sport de façon équilibrée car trop de sport est acidifiant comme la sédentarité l'est aussi.