Plus d’une centaine d’hectares de végétation a brûlé ces dernières 24 heures dans la wilaya de Bejaia au terme d’une quinzaine de départ de feux déplorés sur un grand nombre de massifs forestiers, selon un bilan communiqué mardi par la protection civile.

L’incendie le plus important a été enregistré dans la région d’Ath-Abla, dans la circonscription d’Ighil Ali, à 80 km à l’ouest de Bejaia, théâtre de 60 hectares de dégâts au cœur même de la forêt, détruisant plusieurs essences, notamment du pin d’Alep, du chêne-liège, chêne-vert et des vergers d’oliviers et de figuiers (15 hectares). Plusieurs poulaillers ont été happés également par les flammes, a-t-on précisé. Son extinction a valu l’engagement d’importants moyens, notamment les équipements et les effectifs des unités d’Ighl Ali, Akbou et Tazmalt ainsi que la colonne mobile d’Adekar, outre la mobilisation générale des habitants d'au moins trois villages environnants, a-t-on ajouté, notant qu’aucune perte humaine n’a été toutefois déplorée. Dans le versant orientale, c’est le massif d’Azzaghar, à 70 km de Bejaia, qui en a pâti mais assurément avec moins de dégâts . Quelque 20 hectares de végétation ont brûlé, a-t-on indiqué. Mardi en début d’après-midi, deux départs de feu ont été signalés, notamment à Ifri-Ouzellaguene à l’ouest et Darguine à l’est. Une opération d’extinction est engagée dans ces deux régions, a-t-on précisé.