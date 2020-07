Près de 400 exploitations agricoles ont été désignées dans la wilaya de Constantine pour assurer la vente directe du mouton aux citoyens en prévision de l’Aid El Adha, a-t-on appris mardi auprès de l’inspection vétérinaire relevant des services agricoles (DSA).

La décision s'inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par les autorités locales visant à éviter les regroupements et à lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué à l’APS l’inspectrice vétérinaire de wilaya par intérim, Djahida Djena. Le dispositif de lutte contre la pandémie Covid-19 porte sur la fermeture de l'ensemble des marchés à bestiaux et l’interdiction des points de vente du cheptel ovin, habituellement autorisés à cette occasion et cela conformément à l’arrêté de wilaya du 30 juin 2020, a affirmé la même responsable. Cette procédure exceptionnelle a été prise cette année, pour mettre fin à l’anarchie qui pourra caractériser cette activité à l’approche de cette fête religieuse, notamment en cette période marquée par l’augmentation des cas de malades atteint s cette pandémie, a fait savoir la représentante locale du secteur agricole. Soulignant qu’un programme de sensibilisation des éleveurs et des citoyens aux gestes barrières pour prévenir ce no veau virus, notamment le port de m sque de protection et le respect de la distanciation sociale, a été lancé à travers l’ensemble de ces exploitations, la même source a indiqué que cette opération a consisté en la mobilisation de pas moins de 95 médecins vétérinaires des secteurs public et privé. L’inspection vétérinaire relevant de la Direction locale de ce secteur a procédé également à la désignation d’une quarantaine de médecins vétérinaires, chargés des examens sanitaires du cheptel ovin à travers les abattoirs et les endroits de sacrifice, a ajouté la même source. Des actions de prévention sur les dangers du kyste hydatique sont aussi au programme de sensibilisation, lancé par cette équipe de vétérinaires en coordination des services des bureaux communaux d’hygiène qui ont pour mission d’intervenir au niveau des fermes autorisées à vendre les moutons, a indiqué la même source.