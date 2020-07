Une récolte de 1.116.000 quintaux de céréales est enregistrée dans la wilaya d'Ain Temouchent depuis le début de la campagne moisson-battage, a-t-on appris mardi du directeur des services agricoles (DSA) Ghali Boulenouar.

Sur une superficie de 96.545 moissonnée au niveau de la wilaya d'Aïn Témouchent, une production de près de 1.116 000 quintaux de céréales, toutes variétés confondues, a été relevée, a-t-il indiqué à l’APS. Les coopératives céréalières et de légumes secs (CCLS) des communes d'Aïn Témouchent et de Hammam Bouhadjar ont accueilli des quantités de production avoisinant les 496.700 quintaux de céréales dont 459.606 qx de blé dur, 32.575 qx de blé tendre et 4.468 qx d’orge, a fait savoir M. Boulenouar, soulignant que l’opération de livraison de la récolte se poursuit jusqu’à fin août prochain.

Ces volumes de céréales collectées représente un taux de 45 % de la récolte totale, un taux appréciable voire "encourageant" par rapport à la moyenne nationale fixée à 42 %. L'opération de collecte des récoltes céréalières durant la campagne moisson-battage de la saison agricole en cours a mobilisé des infrastructures de stockage, disposant d'une capacité totale de plus de 820.000 quintaux dont 700.000 à travers les aires de stockage des coopératives céréalières et de légumes secs (CCLS) des communes de Hammam Bouhadja et d'Aïn Témouchent, en plus de dépôts de stockage ayant fait l’objet de location auprès de particuliers, a souligné M. Bouelnouar. La campagne moisson-battage qui tire à sa fin a mobilisé 632 moissonneuses-batteuses, alors que l’opération de collecte des récoltes se poursuit jusqu’à la fin août prochain, selon la même source.