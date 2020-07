Plus de 1.800 logements de différentes formules ont été attribués mardi à Saida de même que des lots de terrains destinés à l’auto-construction, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. La cérémonie symbolique de remise des clefs à leurs bénéficiaires a été présidée par le wali de Saïda, Saïd Sayoud, à la salle de conférences de la commune de Saïda, a-t-on indiqué.

Il s'agit de clés de 110 logements publics locatifs (LPL) dans les communes de Sidi Ahmed et de Youb et de 82 logements promotionnels aidés (LPA) dans la ville de Saïda, d'arrêtés de 550 habitations rurales dans les communes d'Aïn El Hadjar, ainsi que 874 lots de terrains sociaux destinés à l’autoconstruction dans le cadre de du programme des Hauts plateaux et du Sud, répartis à travers les communes de Ouled Brahim et les localités de Tafraoua, Oum Reghad et S’fid rattachées à la commune de Sidi Ahmed. A cette occasion, le wali a expliqué que le logement est une question de priorité, affirmant qu’il œuvrera sans relâche pour satisfaire l’ensemble des demandes des citoyens postulant à un logement décent ou à un lot de terrain.

L'opération de relogemen t a permis à 315 familles qui vivaient dans des habitations précaires dans la commune de Ouled Khaled, de bénéficier de logements décents à haï Boukhors à Saïda. Les habitations précaires ont été aussitôt démolies.

Avant la fin de l’année en cours, 4.000 LPL au niveau de la ville de saïda seront attribués, a annoncé le wali lors d'une visite effectuée lundi dans les chantiers de projets d’habitat en cours de réalisation. Pour rappel, il a été procédé, durant l’année écoulée, à la remise des clefs de 3.137 LPL à leurs bénéficiaires dans la ville de Saïda dont 1.473 logements au profit de familles qui vivaient dans des habitations précaires.

L'Office de gestion et de promotion immobilière (OPGI) a inscrit un programme d’habitat de type public locatif (LPL) au chef-lieu de wilaya totalisant 5.168 logements dont plus de 3.800 ont été achevés et 1.226 en voie. La réalisation de 130 logements restants sera lancé après accomplissement des formalités d’usage et des procédures administratives, a-t-on fait savoir.