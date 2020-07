Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des mesures préventives prises pour la lutte contre la propagation de la fièvre aphteuse, a été a accompagnée par des décisions d’interdiction du déplacement de têtes bovins à moins qu’elles ne soient accompagnées d’un certificat vétérinaire prouvant son innocuité, a précisé l’inspecteur vétérinaire, Mohamed Laid Tijani.

D’autres actions préventives supplémentaires ont été également prises par les services vétérinaires de la wilaya, dont notamment les analyses sanitaires pour le cheptel pour s’assurer de l’absence d’aucune indication d’infection par cette épidémie, a-t-il ajouté. Une quantité de 6.650 doses de vaccin a été réservées pour cette opération préventive et plus de 80 vétérinaires des secteurs public et privé ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette compagne de vaccination qui a touché 129 éleveurs, selon la même source. Des actions de sensibilisation sur la protection du cheptel de cette zoonose contagieuses ont été également initiées au cours de cette compagne de vaccination au profit des éleveurs de la région , a-t-on signalé .