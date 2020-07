L'armée colombienne a retrouvé les corps de neuf des 11 militaires portés disparus après la chute d'un hélicoptère mardi, lors d'une opération contre des dissidents de l'ex-guérilla des Farc dans le sud-est de la Colombie, selon un nouveau bilan officiel.

L'appareil de type Black Hawk, avec à son bord 17 militaires, s'est écrasé dans un bras de la rivière Inirida, à la limite entre les départements du Guaviare et du Vaupès.

Dans un premier bilan, l'armée avait fait état de 11 disparus et six blessés, transférés à Bogota.

"Malheureusement, nous avons trouvé les corps de neuf des membres de notre personnel", a ensuite déclaré un porte-parole des forces armées dans un message aux médias.

Le président Ivan Duque a déploré cet "accident" dans un message publié sur Twitter et confirmé qu'il s'était produit lors d'"opérations contre des illégaux".

L'état-major n'a pour sa part pas précisé si l'hélicoptère avait été abattu ou s'il s'agissait d'un accident, ni donné de précision sur les deux autres militaires initialement portés disparus.

Selon l'armée, l'appareil participait à une opération contre des dissident s de l'ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui ont refusé de déposer les armes suite à l'accord de paix de 2016 et opèrent dans cette zone, où se trouvent en outre des narco-plantations.

"La commission de la Division d'attaque aérienne de l'armée nationale se trouve sur les lieux pour initier les investigations nécessaires afin de déterminer les circonstances dans lesquelles sont survenus les faits", avait précisé dans la journée un communiqué de l'état-major. Et le commandant des forces armées, le général Luis Fernando Navarro, s'est rendu jusqu'à une base militaire proche afin de diriger les "manoeuvres visant à récupérer les disparus", selon la même source. Le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo, avait pour sa part évoqué un "accident aérien", ajoutant que les blessés devaient être "transférés à Bogota pour y être pris en charge médicalement".