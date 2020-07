Le Commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya d'Alger, Ahmed Ramadhani, a fait état mardi de la collecte de quelque 15.00 poches de sang à la faveur des campagnes organisées depuis le 1er juin 2020 à travers les différents communes et espaces publics.

Quelque 1500 poches de sang ont été collectées dans le cadre d’une série de campagnes organisées à travers les 28 communes d’Alger et les espaces publics grâce aux éléments des SMA et des citoyens qui ont répondu aux appels au don de sang, a indiqué M.

Ramadhani en marge du lancement de la 2ème campagne de lutte contre le nouveau coronavirus au siège du Groupe Abdelhamid Ben Badis sis à Baba Hassen (Alger Ouest).

Décidée par le Commandement général des SMA, sous le thème "Par la maturité et la solidarité nous vaincrons la pandémie", cette 2éme campagne s’inscrit dans le cadre du programme de solidarité et de sensibilisation à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a-t-il souligné.

Soulignant que la Mouhafadha d’Alger s’attèle, dans le cadre du plan de solidarité, à la préparation du couffin de l’Aid El Adha avec plus de 5.000 colis alimentaires, M.

Ramadhani a affirmé qu’une opération de distribution aux familles nécessiteuses dans les zones d’ombre d’Alger avait été entamée.

Le groupe SMA Ibn Badis a procédé à la désinfection des espaces publics dans la commune de Baba Hassen, et à la distribution des masques de protection et du gel désinfectant aux citoyens en les incitant à respecter les mesures de prévention sanitaire, a affirmé M.

Ramdhani, ajoutant que l’atelier de couture relevant de ce groupe a réussi à confectionner 7000 masques de protection, durant les deux derniers mois, qui ont été distribués gratuitement aux citoyens.

Il a ajouté que cet atelier relevait des centres du service public créés par le Mouvement SMA depuis le début de la pandémie, consistant en des locaux des groupes SMA, utilisés pour la collecte des colis alimentaires et des dons, et la confection des masques et tenues de protection.

Par ailleurs, M. Ramdhani afait savoir que la wilaya d’Alger comptait 4 000 chefs scouts des deux sexes, qui veillent à l’application du programme de sensibilisation et à l’encadrement des campagnes de dons et de collecte des colis alimentaires précisant qu’ils chapeautent 100 groupes, répartis sur 53 communes.

Il a relevé, dans ce sens, que certaines communes de la capitale ne disposent pas de groupes SMA, tels Bab el Oued, Dely Brahim et Hydra.

Pour sa part, le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a mis en avant, à l’adresse des scouts, l’importance du rôle du Mouvement scout "en tant qu’organisation d’utilité publique", les exhortant "à coordonner leurs efforts entre groupes et avec les autorités locales et la protection civile" et à veiller à la bonne organisation pour étendre le cercle des bénéficiaires des actions de proximité".