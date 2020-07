Plus de 2.300 oiseaux nicheurs ont été dénombrés dans la wilaya de Mila du 1er au 15 juillet 2020, a indiqué mardi, la présidente de la cellule d’observation des oiseaux à la conservation locale des forêts, Manal Haniche.

Ces oiseaux ont été observés à travers les zones humides de la wilaya incluant les trois barrages de Béni Haroun, de Grouz (Oued El Athmania) et du barrage réservoir de Sidi Khelifa ainsi que trois retenues, a précisé à l’APS, la même source. Les 15 espèces d’oiseaux observées sont les mêmes enregistrées au cours des précédentes années sans le signalement de nouvelles espèces sur ces mêmes plans d’eau, a déclaré Mme Haniche qui a précisé que ce dénombrement habituellement mené entre mi-avril et mi-mai a été retardé à cause de l’épidémie du nouveau coronavirus. La même cadre a relevé une augmentation parmi certaines espèces et la régression des membres de certains autres notamment du canard colvert imputant cela au braconnage. Mme Haniche a signalé aussi l’assèchement cet été de la retenue Djenoubat dans la commune d’Oued Seggane fréquentée généralement par l’érismature à tête bla nche qui est une espèce protégée menacée d’extinction. La même responsable a affirmé que "si la sécheresse persiste, cette espèce risque de ne plus y retourner et d’opter pour des plans d’eau en dehors de la wilaya offrant des conditions de nidification plus favorables".