Une proposition de fermeture de certains espaces et organismes recevant du public, au niveau du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a été soumise par la daïra à la commission locale de veille et de suivi de la pandémie du nouveau Coronavirus, a-t-on appris, mardi du responsable de cette institution (daira), Mahfoudh Ghezaili.

Suite au constat fait lors de sorties de contrôle effectuées par la daïra et les services de la direction locale du commerce pour suivre sur le terrain le respect des mesures barrières contre la propagation de la covid-19, notamment le port obligatoire de bavettes et la distanciation entre les personnes, la daïra a établi une liste d’espaces à fermer, a indiqué le chef de Daira, M. Ghezaili.

Il s’agit notamment de sept foires commerciales et bazars, de la maison de l’artisanat du centre-ville et du marché couvert sis rue des frères Aimen, ainsi que certaines agences bancaires et la recette principale d’Algérie poste, a-t-il fait savoir.

Toutefois, la décision de fermeture de certaines agences d’organismes financiers sera examinée avec profondeur, car cela risque de pénaliser les clients de ces établissements d’où l’appel lancé aux citoyens à appliquer les recommandations des spécialistes contre la propagation de la covid-19.

Les organisations de la société civile sont aussi invitées à contribuer à cette démarche en organisant l’attente à l’extérieur de ces structures, a observé le chef de daïra.

Si à l’intérieur des établissements recevant du public le port de bavettes est obligatoire et la distanciation entre les clients est assurée par les employés qui veillent à limiter les nombres des personnes accédant aux guichets, à l’extérieur une foule nombreuse se forme sans le moindre respect des mesures barrières, a-t-on constaté. M. Ghezaili a indiqué que la daïra multiplie les actions de prévention contre la covid-19. A ce titre, une rencontre a été organisée, lundi au Centre de loisirs scientifique (CLS) avec les représentants des organisations de la société civile activant au chef-lieu de wilaya, afin de les inviter à se remobiliser pour contribuer aux campagnes de sensibilisation des citoyens sur l’importance du respect des mesures barrières.

Cette réunion, animée par des médecins du CHU Nedir Mohamed et de la direction locale de la santé, a été initiée suite au relâchement dans l’application des gestes de prévention observé chez de s citoyens depuis la levée du confinement de la wilaya, le 14 juin dernier.

Relâchement ayant entraîné une recrudescence des cas de contamination par le nouveau coronavirus, selon les chiffres communiqués par les responsables de la santé.