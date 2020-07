Le Brésil a signalé mardi un total de 2.159.654 cas confirmés d'infection au COVID-19 et de 81.487 décès dus au coronavirus. Au cours des 24 dernières heures, 41.008 cas et 1.367 décès supplémentaires ont été enregistrés, a indiqué le ministère de la Santé.

L'Etat de Sao Paulo (sud-est), le plus peuplé du pays, est le plus touché, avec 422.669 cas et 20.171 décès, suivi de celui de Rio de Janeiro, avec 145.121 cas et 12.293 décès. Le Brésil est le deuxième pays le plus touché par la pandémie dans le monde après les Etats-Unis, tant en nombre de décès qu'en nombre de cas.