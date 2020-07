L'Australie a annoncé mercredi 501 nouveaux cas de coronavirus, soit le chiffre le plus élevé depuis l'arrivée de la pandémie sur l'île-continent.

L'immense majorité des cas ont été recensés ces dernières 24 heures dans l'Etat du Victoria (sud), où les autorités luttent contre d'importants foyers d'épidémie à Melbourne et dans ses banlieues, qui sont soumises depuis près de deux semaines à de nouvelles mesures de confinement. Le précédent pic de l'épidémie datait du 28 mars quand 459 cas avaient été enregistrés. Le pays était par la suite parvenu à contenir la propagation du virus, au point que les restrictions avaient pu être levées.

Mercredi, le Premier ministre du Victoria Daniel Andrews a fait état de 484 nouvelles contaminations et de deux nouveaux décès.

L'Australie totalise désormais près de 13.000 cas de Covid-19, une maladie qui a fait 128 morts dans ce pays de 25 millions d'habitants.

A compter de minuit mercredi soir, les habitants de Melbourne seront tenus de porter un masque quand ils sortiront de chez eux, au risque d'écoper s'ils n'en ont pas d'une amende de 200 dollars aust raliens (123 euros).

Des investigations rendues publiques cette semaine ont montré que la reprise de l'épidémie était probablement liée à des manquements dans les hôtels où les habitants de retour en Australie effectuent leur quarantaine.

Les Etats voisins ont fermé leurs frontières avec le Victoria, mais des cas ont néanmoins été détectés en Nouvelle-Galles du Sud.