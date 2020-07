Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukdoum entame mardi une visite de travail en Fédération de Russie à l'invitation de son homologue russe, Sergueï Lavrov, indique un communiqué du ministère.

"La visite, qui fait suite aux contacts de haut niveau entre les deux pays, notamment le récent entretien téléphonique entre le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue russe, Vladimir Poutine, s'inscrit dans la poursuite des entretiens sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et les perspectives d'élargissement du partenariat bilatéral en vue d’atteindre les objectifs du Partenariat stratégique liant les deux pays", précise la même source.

"Cette visite devrait également permettre d’examiner diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la région, en particulier en Libye, au Mali et en Syrie, ainsi que les moyens de promouvoir la paix et la sécurité internationales par des approches politiques constructives fondées sur la légalité internationale et dans le respect de la volonté et de la souveraineté des peuples concernés", conclut le communiqué.