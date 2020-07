Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé lundi au Cercle National de l'Armée à Béni-Messous (Alger) la cérémonie de remise du Prix de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2020, dans sa neuvième édition, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"La cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces et le commandant de la Gendarmerie nationale, le commandant de la 1ère Région militaire, les chefs de départements, les directeurs centraux, les chefs de services centraux du ministère de la défense nationale, ainsi que les membres de la Commission du Prix de l'Armée nationale populaire, et ceux des jurys, dont des professeurs militaires et civils, aux côtés des Chefs des structures dont relèvent les lauréats", précise le communiqué.

Le chef d'Etat-major de l'ANP a ouvert la cérémonie par une allocution, à travers laquelle il a adressé "ses vives fé licitations aux lauréats, valorisant par la même occasion l'évolution qu'a connue le Prix de l'ANP depuis sa création, une évolution qui s'illustre à travers la parfaite organisation et l'exploitation optimisée des savoir-faire et des talents".

"L'évolution que connait le Prix de l'ANP, depuis sa création à travers la parfaite organisation et l'exploitation optimisée des savoir-faire et des talents, a fait de celui-ci un espace vaste et dynamique qui incite les personnels de l'ANP à concourir dans le domaine de la recherche scientifique et de la quête inlassable de l'excellence et du développement de soi, ce qui se manifeste à travers le nombre grandissant de participants, de consécrations et récompenses réservés aux lauréats", a affirmé le général de Corps d'Armée.

Ainsi, "le prix a acquis la qualité d'une tradition militaire bien ancrée dans notre institution, une coutume qui revêt la grande importance conférée à toute œuvre puisée du savoir et de la science, à même d'apporter une valeur ajoutée à l'Armée nationale populaire, du progrès et de l'épanouissement à notre pays", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, "je tiens aussi bien à valoriser la raison d'être de ce Prix qu'à féliciter les lauréats de cette année et les remercier pour tous les efforts consentis afin de le rem porter. Ces lauréats méritent, en cette honorable occasion, toute l'estime et la gratification pour ce qu'ils ont pu réaliser, pour eux-mêmes et pour la science et le savoir au sein de l'ANP".

Par la même occasion, le chef d'Etat-major de l'ANP a "appelé l'ensemble des personnels à fournir davantage d'efforts et de labeur dévoués, à même de réaliser les objectifs escomptés qui priorisent la sécurité, la stabilité et l'unité de l'Algérie", ajoute la même source.

"Tel est notre devoir sacré, dicté par les valeurs de dévouement au message de nos valeureux Chouhada et au serment solennel que nous avons prêté devant Allah, et devant la patrie et le peuple, afin de sauvegarder la sécurité de l'Algérie, sa stabilité et son unité territoriale et populaire, un serment qui constitue notre responsabilité à tous, et qui exige de nous de la cohérence, de la cohésion et l'unité de tous les enfants de la patrie, dévoués et alignés derrière la même cause, pour que l'Algérie demeure pionnière, forte et omni potente dans son environnement immédiat, régional et international", a fait savoir le chef d'Etat-major de l'ANP.

Pour sa part, le directeur de la Communication, de l'information et de l'orientation de l'Etat-Major de l'ANP a passé en revue les grandes étapes du parcours du Prix, depuis sa création en 2012.

Il a été procédé, par la suite, à l'annonce des noms des lauréats des différentes spécialités, à savoir "les sciences militaires, médicales, technologiques, humaines, les sciences de l’information et de la communication, ainsi que les travaux artistiques".

La général de Corps d'Armée a procédé, ensuite, à la remise des attestations et des récompenses financières aux lauréats. La neuvième édition du Prix a enregistré le couronnement de quinze (15) travaux individuels et collectifs, à savoir "trois (3) dans les sciences militaires, six (6) dans les sciences tec nologiques, un (1) dans les sciences médicales, un (1) dans les sciences humaines et sociales, un (1) dans les sciences de l'information et de la communication, et trois (3) œuvres artistiques".

"La cérémonie a pris fin par la prise d'une photo souvenir réunissant Monsieur le général de Corps d'Armée, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, et les lauréats", conclut le communiqué.