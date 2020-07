La direction régionale des Douanes de Sétif a pris un certain nombre de mesures douanières exceptionnelles pour faciliter l'approvisionnement du marché national en équipements pharmaceutiques destinés à la prévention de la Covid-19, en matériel médical et de dépistage, a indiqué lundi, la sous-directrice chargée de l’information et de la communication de ce corps constitué, l'inspectrice divisionnaire, Amel Rehab.

"Dans le cadre des efforts visant à faciliter et simplifier les procédures douanières des marchandises classées dans la stratégie nationale, notamment les moyens de protection contre la Covid-19, la direction régionale des Douanes de Sétif, dont la compétence territoriale couvre les wilayas de Sétif, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj et M’sila, a pris des mesures exceptionnelles, conformément aux directives de la tutelle, pour faciliter l'approvisionnement du marché national en produits pharmaceutiques, en matériel médical et équipements de dépistage du coronavirus", a affirmé à l’APS cette même responsable.

La même source a précisé, dans ce contexte, que "ces mesures exceptionnelles prendront fin immédiatement après l'annonce officielle de la fin de l’épidémie par les autorités publiques compétentes".

Selon l’inspectrice divisionnaire, Amel Rehab, ces procédures simplifiées destinées à "tout opérateur accrédité ou autorisé par les services du ministère de la Santé à l'importation de produits pharmaceutiques, équipements médicaux, de dépistage et autres pièces de rechange pour ces mêmes équipements, dont la liste est définie par le ministère de la Santé et validée par le comité scientifique en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus".

Et d’ajouter : "Ces procédures de facilitation permettent l'octroi immédiat de la main levée de la marchandise concernée à condition que l’opérateur s’acquitte du payement des droits préalablement".