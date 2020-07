Le stress, la dépression et l'hostilité sont des facteurs de risque pour les accidents cérébraux vasculaires selon les résultats d'une étude scientifique américaine publiée dans la revue médicale Stroke de l'American Heart Association.

Les chercheurs de l'université du Minnesota à Minneapolis ont voulu comprendre l'impact des facteurs psychologiques sur les accidents vasculaires cérébraux. Ils ont mené une étude sur 6.700 adultes âgés de 45 à 84 ans qui ont répondu à des questionnaires précis sur leur niveau de stress, la dépression, l'agressivité et la colère.

Ils ont analysé l'agressivité et la vision négative du monde des volontaires en évaluant leurs attentes et leurs motivations.

Les participants ont été suivis pendant 11 ans. Aucun d'entre eux ne souffrait de maladie cardiaque. Au cours de cette période, 147 ont eu des attaques cérébrales et 48 un accident ischémique transitoire (l'AIT est un déficit neurologique soudain et temporaire. Ses symptômes cliniques durent moins d'une heure).

LES AVC AIMENT L'AGRESSIVITÉ

Si la colère n'augmente pas les risques de subir un AVC, la dépression, le stress et l'agressivité semblent être liés à une augmentation d'accidents vasculaires cérébraux.

En effet, les résultats de cette étude révèlent que les symptômes dépressifs augmentent de 86% le risque d'avoir une attaque cérébrale ou un AIT, que les individus qui sont chroniquement stressés ont un risque 59% plus élevé d'avoir ce type d'attaques. Les gens cyniques et agressifs sont eux 2 fois plus touchés par ces accidents.

"On se concentre tellement sur les facteurs traditionnels de risque, le niveau de cholestérol, la pression sanguine, la cigarette etc, et ils sont tous très importants. Mais une étude comme celle-là montre que les facteurs psychologiques doivent être aussi considérés", explique l'une des auteurs de l'étude, Susan Everson-Rose, professeur de médecine associée à l'université du Minnesota à Minneapolis.

"Compte tenu du vieillissement de la population, il est important d'examiner ces autres facteurs de risques. Car, l'AVC est une maladie qui touche majoritairement les personnes âgées » explique Susan Everson-Rose.

Chaque année en France, 130 000 personnes sont victimes d'AVC, faisant 33 000 décès. Plus de 771 000 personnes d'entre elles en subissent encore les séquelles. C'est la 3e cause de mortalité après les cancers et l'infarctus du myocarde et la 2e cause de démence après la maladie d'Alzheimer.