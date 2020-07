SYNDROME CORONARIEN AIGU (SCA) : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Leçon de cardiologie express. Les artères coronaires sont des vaisseaux sanguins qui recouvrent la surface extérieure du cœur à la manière d'une couronne - d'où leur nom. Il existe deux artères coronaires (une à droite, une à gauche) et elles se subdivisent en "branches" : l'artère interventriculaire gauche, l'artère interventriculaire descendante, l'artère diagonale latérale...

Les artères coronaires jouent un rôle absolument essentiel dans l'organisme : ce sont elles qui vascularisent le cœur, c'est-à-dire qui approvisionnent le muscle cardiaque en oxygène. Sans les artères coronaires, le cœur ne peut pas fonctionner... et c'est le décès.

Qu'est-ce qu'un syndrome coronarien aigu (SCA) ? On parle de syndrome coronarien aigu (SCA) lorsque l'apport sanguin au muscle cardiaque se réduit de façon brutale parce que le sang oxygéné ne peut plus circuler librement dans les artères coronaires.

On distingue deux types principaux de syndromes coronariens aigus (SCA) :

l'angine de poitrine (que l'on appelle aussi "angor") correspond à l'obstruction partielle d'une artère coronaire par un caillot de sang. Ce " bouchon " résulte généralement d'un dépôt de graisses : en langage médical, on parle de " plaque d'athérome ".

l'infarctus du myocarde (que l'on appelle aussi "crise cardiaque") correspond à l'obstruction totale d'une artère coronaire, généralement à cause d'une plaque d'athérome.

SYMPTÔMES : COMMENT RECONNAÎTRE (RAPIDEMENT) UN SYNDROME CORONARIEN AIGU ?

Le syndrome coronarien aigu (infarctus du myocarde ou angine de poitrine) se caractérise par des symptômes facilement identifiables :

Une sensation d'oppression au niveau de la poitrine,

Une douleur thoracique violente qui peut irradier jusque dans le dos, l'estomac, la mâchoire, les épaules, le bras et/ou la main gauche,

Un essoufflement et/ou des difficultés à respirer,

Des sueurs et/ou une transpiration anormale et/ou une sensation de chaleur anormale,

Des nausées et/ou des vomissements.

Attention ! Les symptômes du syndrome coronarien aigu (SCA) ne sont pas les mêmes chez tout le monde ! Ainsi, chez une femme enceinte ou chez une personne âgée, le SCA pourra se manifester via une sensation de malaise, une gêne du côté gauche du corps, une fatigue anormale, un essoufflement, des ballonnements...

À savoir. Contrairement aux idées reçues, le syndrome coronarien aigu ne touche pas que les hommes : chaque année, 100 000 personnes sont hospitalisées en France en raison d'un SCA, et les femmes sont de plus en plus nombreuses.

TRAITEMENT : QUELLE PRISE EN CHARGE EN CAS DE SYNDROME CORONARIEN AIGU (SCA) ?

Attention ! "Même en cas de suspicion d'infarctus ou d'angine de poitrine, il est indispensable d'appeler les secours : il n'est pas question d'attendre que ça passe, pas question non plus de se retenir d'appeler parce que "ce n'est peut-être rien" : le syndrome coronarien aigu est une urgence médicale absolue et chaque instant compte" souligne Philippe Thebault, président de l'Alliance du Cœur. En clair : dès les premiers symptômes et même si ce n'est pas sûr, on appelle tout de suite le Samu (15) ou le numéro d'urgence européen (112).

Quelle prise en charge ? À l'hôpital, le patient est admis au service de cardiologie : l'objectif est de rétablir au plus vite la circulation du sang dans l'artère coronaire obstruée - la chirurgie est souvent nécessaire. Le médecin cardiologue pourra ensuite prescrire un traitement médicamenteux :

Les bêta-bloquants ralentissent la fréquence cardiaque et limitent la pression que le sang exerce sur les parois des artères, Les anti-agrégants plaquettaires empêchent les plaquettes du sang de s'agréger et donc de former des caillots,

Les statines permettent la stabilisation des plaques d'athérome,

Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle, de la maladie coronarienne et de l'insuffisance cardiaque chronique.

Et aussi. Après un syndrome coronarien aigu (SCA), il est essentiel d'adopter un mode de vie sain. Arrêter de fumer est primordial puisque le tabac favorise le rétrécissement des artères, la formation de caillots et l'apparition de troubles du rythme cardiaque. Une alimentation saine (avec moins de graisses saturées et de sel, en particulier) permet de limiter la formation de plaques d'athérome et d'éviter l'hypertension artérielle. Enfin, l'activité physique permet de diviser le risque de récidive à quatre ans par deux, à raison de 30 minutes par jour.