Au total, 60 éléments de divers grades de la protection civile de la wilaya de Tébessa sont mobilisés dans le cadre de la colonne mobile, installée au début du mois en cours pour lutter contre les incendies de forêt et les cultures agricoles, a indiqué dimanche, le directeur de ce corps constitué, Sadek Draouet. "La colonne mobile dont la mission devra se poursuivre jusqu'au 31 octobre prochain, a été dotée avec ce nombre important d'éléments de la protection civile de différents grades pour assurer une intervention rapide et efficace en cas d'incendies de forêt, de champs agricoles à travers tous la wilaya de Tébessa et les wilayas limitrophes", a précisé le même responsable à l'APS.

Un matériel important a été mobilisé également pour cette colonne mobile dont 7 camions légers pour assurer une intervention rapide en cas d’incendies pour appuyer les unités secondaires de la protection civile et la conservation des fortes, ainsi que 3 camions anti-incendie et 2 autres engins pour l'approvisionnement en eau, une ambulance, un véhicule de transmission et deux bus pour le transp ort des équipes d'intervention, a ajouté la même source. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre des mesures prises par la direction générale de la protection civile (DGPC) pour une meilleure protection du couvert végétal, a-t-on noté relevant que depuis son installation, la colonne mobile est intervenue une fois pour circonscrire les flammes déclenchées à Djabel Anwel dont plus de 10 hectares de couvert végétal ont été détruits. En outre, la colonne mobile de Tébessa participe en coordination avec tous les secteurs dans les opérations de sensibilisation et désinfection organisées régulièrement à travers toutes les communes pour limiter la propagation du nouveau Coronavirus, a fait savoir la même source. De son côté, le médecin chef de l'unité principale de la protection civile de Tébessa, Salem Yazid, a affirmé que "depuis l'apparition du premier cas confirmé du Covid-19 à Tébessa, les éléments de ce corps constitué subissent des examens médicaux "réguliers" notamment ceux qui assurent le transport des patients et cas suspects atteints du Covid-19 vers les hôpitaux. Le couvert végétal de la wilaya de Tébessa est estimé à plus de 211.000 hectares de forêt et 38.000 ha de alfa, a-t-on conclu.