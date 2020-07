Une vaste opération de réhabilitation des anciens établissements scolaires des cycles moyen et secondaire a été lancée dans la wilaya de Tébessa, dans le but d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a indiqué dimanche, le directeur local des équipements publics, Badreddine Khairi.

Le même responsable a précisé à l'APS, que 8 opérations ont été inscrites dans une première phase pour restaurer cinq (5) lycées et trois (3) collèges d’enseignement moyen (CEM), réparties à travers plusieurs communes dont Tébessa, Morsot et Ouanza, ajoutant qu'une enveloppe financière de l'ordre de 350 millions DA a été mobilisée pour la réalisation de cette opération.

Les travaux de restauration concernent principalement la reprise de l’étanchéité, des salles de classe, la réfection des salles de sport ainsi que l’aménagement des nouvelles classes et laboratoires.

En outre, un investissement de 36 millions DA a été alloué pour doter 15 écoles primaires dans les communes de Chéréa, Ouanza, Ain Zarga, Ma Labiod et Tébessa de chauffage central, a révélé le même responsable.

Il a également fait savoir que ‘’l'ancien système de chauffage au mazout a été complètement éradiqué à travers les établissements scolaires de cette wilaya frontalière pour les risques qu’il représente sur la santé et la sécurité des élèves’’ relevant qu’un système de chauffage central fonctionnant au gaz naturel a été installé dans plusieurs écoles pour assurer les meilleurs conditions de scolarisation’’.