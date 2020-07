Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a annoncé, dimanche à Oran, le déblocage de 3,1 milliards DA pour achever l’opération d’aménagement de divers réseaux au niveau du projet de réalisation de la nouvelle ville "Ahmed zabana" à Misserghine, sise à l’ouest d’Oran.

Le ministre a déclaré, à la presse en marge de sa visite au niveau de ce nouveau pôle urbain comprenant un programme de différents types d’habitat, "nous avons pris des décisions pour la remise à niveau de l’opération financière pour ce grand projet urbain, en allouant une enveloppe financière supplémentaire de l’ordre de 3,1 milliards DA pour pouvoir achever le reste des travaux de raccordement des sites aux différents réseaux, à l’instar de ceux liés à la distribution de l’eau portable, à l’énergie dans les meilleurs délais possibles". Ces mesures permettront de réceptionner plus de 15.000 logements de type location-vente ( AADL) avant la fin de l’année en cours. Elles permettront également, à la lumière du lancement, la semaine prochaine, des travaux d’aménagement de la pa rtie restante (plus de 4.200 logements), la réception définitive du programme d’habitat dans les meilleures conditions, a-t-il souligné. La nouvelle ville "Ahmed Zabana" sera dotée, pour la prochaine rentrée scolaire, de plusieurs structures publiques en lien avec les services de police, de la commune, en attendant l’installation d'équipements publics qui leurs sont destinés, a-t-il ajouté. Le ministre a aussi affirmé que son secteur a consacré 8.000 locaux commerciaux relevant de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et de l’AADL au profit des jeunes, faisant savoir, d'autre part, que son département ministériel a investi beaucoup d’efforts dans le domaine de la rénovation du vieux bâti. Auparavant, Kamel Nasri a procédé à l’inauguration de 2.000 logements au niveau du pôle urbain sus-indiqué et suivi sur place un exposé sur l’état d’avancement du programme de logements dont a bénéficié la wilaya d’Oran. Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, qui était en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi et de la secrétaire d’Etat, chargée du sport d'élite, Salima Souakri, a présidé une cérémonie de distribution de 2.679 logements de différentes formules.