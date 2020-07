La décision de réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile dans huit (8) communes de Djelfa ( de 17h00 au lendemain 05h00) a été positivement accueillie tant par les citoyens, que les commerçants et les transporteurs publics et privés de la wilaya , a constaté l’APS.

En effet, les rues et artères principales de la commune de Djelfa se sont vidées, dés les premières minutes après 17H00, au moment ou la circulation automobile a sensiblement diminuée, notamment au niveau des carrefours et différents axes routiers, où la présence de la police , sous forme de patrouilles pédestres et motorisées, a été intensifiée , en application de la décision des autorités publiques.

La mesure a été, également, plus ou moins respectée au niveau des communes de Dar Chioukh, Messaàd, et Had-Sahary . "Un plan sécuritaire spécial a été mis en place par la sûreté de wilaya de Djelfa pour la mise en œuvre des instructions des autorités publiques, avec des sanctions fermes prévues à l’encontre des contrevenants à cette mesure de réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile, décidée par le m inistère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire", a indiqué à l’APS, le chargé de la communication prés ce corps, le commissaire de police, Fités Saàd. Signalant, entre autres, le déploiement des agents de la police au niveau des artères principales des villes concernées, avec l’installation de barrages fixes à leurs entrées et sorties, outre le lancement de patrouilles appelant les citoyens, via des microphones, au respect des mesures barrières contre le virus et à rester chez eux. Des campagnes de sensibilisation tous azimuts sur l’importance du respect des mesures de prévention contre la Covid-19, et les sanctions encourues par les contrevenants, sont, également, menées par différents services sécuritaires (sûreté de wilaya, protection civile) et associations actives de la wilaya.

A noter que le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé, samedi, dans un communiqué le réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile dans huit (8) communes de Djelfa, de 17h00 au lendemain 05h00, à partir de dimanche, et ce pour une période de 10 jours. Cette mesure, décidée conséquemment à l'évolution de la situation épidémiologique au niveau de cette wilaya, concerne les communes de Djelfa, Aïn Oussara, Hassi Bahbah, Messaàd, Had-Sahary, Charef, El Idrissia et Dar Chioukh, a précisé la même source. Pour nombre de citoyens approchés par l’APS, cette décision «aurait due être suivie », ont-ils dit, par d’autres mesures concernant notamment « l’organisation des files devant les bureaux postaux, et la recette principale notamment », ont-ils estimé. « La situation est devenue intolérable » a indiqué, à ce propos, Abdelaziz, un employé venu retirer sa paye à la poste du chef lieu de wilaya, ou la file d’attente l’en a dissuadé.

De nombreux citoyens ont, pour leur part, loué cette décision de réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile , tout en appelant à davantage de mesures répressives à l’encontre des contrevenants, qui exposent la santé publique au danger.