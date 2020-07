Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche, Mme Stephanie Williams, représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) en Libye, qui effectue une visite en Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Les deux parties ont examiné les développements préoccupants en Libye, à la lumière des efforts de l'ONU visant la reprise du processus de paix sur la base des décisions de la Conférence internationale de Berlin", précise le communiqué.

Le Président de la République "a réaffirmé, à cette occasion, la position constante de l'Algérie appelant à l'impératif d'accélérer la résolution politique en tant que seule et unique voie pour mettre un terme à l'effusion de sang et maintenir la situation sous contrôle, pour que le peuple libyen frère puisse reconstruire son pays dans le cadre de la légitimité populaire à même d'assurer l'intégrité de son territoire et sa souveraineté nationale, loin de toute ingérence militaire étrangère", conclut le communiqué.