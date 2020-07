Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, dimanche soir, le rôle axial de la société civile dans le traitement des problèmes quotidiens du citoyen. "Je mise sur la société civile pour son honnêteté et je crois en le mouvement associatif qui s'intéresse au quotidien des citoyens", a affirmé le Président Tebboune, lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux.

Estimant que le pays était est actuellement dans la construction d’une société civile, appelée à jouer un rôle axial, le président de la République s’est dit "fier de tous ces jeunes qui activent bénévolement, en sacrifiant leurs weekends, au service des malades ou pour la protection de l'environnement".

Mettant en avant l’importance de la loi pour un l’Etat juste et fort, le Président de la République a insisté sur l’impératif d’assainir le climat prévalant par le passé", réaffirmant son engagement à mettre un terme aux anciennes pratiques, aux maux sociaux et économiques et à l’absence de morale. "Il faut tirer les enseignements du passé mais la bonne foi ne suffit pas à elle seule, il faut aussi des lois", a-t-il ajouté. A une question sur sa conception de l’Etat social, le Président Tebboune a précisé qu’"il s’agissait d’un Etat fidèle à ceux qui se sont sacrifiés pour l’édification d’un Etat juste qui combat la pauvreté", mettant en avant "l’impératif de la répartition équitable du revenu national entre les citoyens".

Il a réitéré, à ce propos, qu’il ne tolérera pas que l’obtention d’un sachet de lait soit une épreuve pour le citoyen ni qu’il soit obligé de vivre dans des taudis alors qu’une autre catégorie de citoyens bâtissent des demeures décentes pour que leurs enfants vivent convenablement.

"La majorité des citoyens ne demande pas la fortune mais simplement la préservation de leur dignité", a assuré M. Tebboune rappelant que son programme "repose sur la préservation de la dignité du citoyen, ambitionne l’émergence d’une nouvelle génération à travers l’égalité des chances pour tous les Algériens". "La garantie de l’égalité des chances est la base de la démocratie", a-t-il ajouté.