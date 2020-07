Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) s'est félicité de la réunion du Gouvernement avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques tenue samedi, estimant qu’elle traduisait la volonté des pouvoirs publics de préserver les capacités de production et les postes d’emploi.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le FCE s'est félicité de la réunion du Gouvernement avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques en vue d’évaluer les incidences socio-économiques causées par la pandémie de la Covid-19, qualifiant cette rencontre de "signe fort qui traduit la volonté des pouvoirs publics à préserver la force de production nationale et les postes d’emploi".

Le FCE a réitéré, à cette occasion, son "plein engagement" à œuvrer aux côtés des pouvoirs publics et des partenaires sociaux à trouver des solutions et des mécanismes pour accompagner les entreprises économiques nationales mais également à contribuer avec des propositions tangibles et réalistes pour l’après Covid-19.

Dans le même cadre, l’organisation patronale a affirmé son soutien a ux efforts du Gouvernement en tant que partenaire et "force de proposition économique" pour mener à bien l’opération d’évaluation et la réforme en cours afin de relancer l’économie nationale.

Le FCE a réitéré sa ferme et sincère volonté de soutenir toute action visant à développer et promouvoir l’entreprise économique nationale et de bâtir une économie nationale forte et durable à même d'assurer la sécurité alimentaire et l’autosuffisance, de consolider la souveraineté nationale et de réaliser le bien-être aux citoyens.

Pour rappel, il a été procédé samedi lors de la réunion du Gouvernement avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques à l’installation de la Commission de sauvegarde, présidée par le Premier ministre , Abdelaziz Djerad et chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau Coronavirus (COVID-19) sur l’économie nationale et de proposer les solutions idoines pour y faire face.

Composée de représentants des partenaires sociaux et des opérateurs économique et d’autres organismes, cette Commission aura également pour mission l’élaboration d’un rapport détaillé et exhaustif sur les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l’économie nationale qui sera présenté d’abord au Conseil du Gouvernement le 22 juillet et ensuite à la prochaine réunion du con seil des ministres prévue le 26 juillet en cours.

Selon le rapport élaboré par une commission interministérielle présidée par le ministère des Finances, les représentants des opérateurs économiques ont formulé lors des séances de travail tenues avec la commission une série de propositions englobant des mesures fiscales et parafiscales, dont la suspension des charges au profit des entrepreneurs durant la période impactée, des facilitations bancaires en faveur des entreprises, dont l’octroi de crédits avec des taux soutenus, l'exonération d'intérêts pendant 6 mois et la facilitation d'obtenir des crédits d'exploitation au profit des entreprises, au cas par cas, avec 0 intérêt et la création du Fonds d'aide aux petites et moyennes entreprises

(PME) en difficulté.