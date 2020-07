Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, à l’effet de préparer une rencontre sur le plan national de relance socio-économique les 16 et 17 août prochain, annonce mardi un communiqué des services du Premier ministre.

"Monsieur le Président de la République a instruit le Premier ministre à l’effet de préparer une rencontre sur le plan national de relance socio-économique, qui doit se tenir les dimanche et lundi 16 et 17 août 2020", note la même source.

Cette rencontre regroupera "les membres du Gouvernement chargés du développement et de la relance économique, les opérateurs économiques, les banques et institutions financières ainsi que les partenaires sociaux, à travers les organisations syndicales de travailleurs et patronales". Elle a pour objectif "la consolidation du plan national de relance socio-économique, l’édification d’une nouvelle économie nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l’économie du savoir, la transition énergétique et la gestion ra tionnelle des richesses nationales", précise le communiqué