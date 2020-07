Le ministre des Ressources en eau Arezki Berraki a insisté mardi à partir de Saïda sur l’amélioration de la qualité du service en matière d’alimentation des populations en eau potable.

Lors de la deuxième journée de sa visite dans la wilaya, M. Berraki a mis l’accent sur la nécessaire amélioration de l’approvisionnement des populations en eau potable par les intervenants dans le domaine, ainsi que sur l'accélération de la cadence des travaux de réalisation des projets en lien avec ce service.

Le ministre a instruit les intervenants, dont la société de gestion et de distribution de l’eau et l’entreprise chargée de la réalisation des projets du secteur des ressources en eau, à veiller à la qualité des travaux en réalisation de manière à assurer un meilleur produit.

M. Berraki qui s’est enquis du projet de réhabilitation et de rénovation des conduites d’eau potable des communes de Saïda, d'Aïn El Hadjar et de Oued Khaled, a mis l’accent sur l’impératif de veiller à la qualité des travaux du projet et de procéder à une séparation entre les canalisations d’eau potable et des eaux usées.

Dans la commune d’El Hassasna, il a également inauguré et mis en service un réservoir d’eau de 500 mètres cubes devant améliorer l’approvisionnement des habitants de la région en eau potable avec un meilleur débit, notamment au profit des ménages habitant des étages supérieures.

En outre, le ministre a suivi, en compagnie du wali Saïd Sayoud, un exposé détaillé sur le projet de transfert de l’eau potable pour l’approvisionnement de la région d'Ouled Brahim à partir des puits d'Oued Abed.

A l'occasion, il a donné des instructions fermes afin d'accélérer le rythme de réalisation des travaux du projet de transfert de l'eau potable et de renforcer les infrastructures par la construction d’un réservoir de 5.000 mètres cubes, sachant que cette région est appelée à connaître une croissance de sa population au regard des projets de construction de logements et autres indicateurs.

Dans ce contexte, le ministre a instruit l'entreprise L'Algérienne des eaux (ADE) d’entamer les travaux, courant de cette semaine, et d’installer les chantiers pour en finir avec le problème d’alimentation en eau potable dans la région avant la fin de la saison estivale.

Il a exhorté les intervenants à activer les travaux de réalisation du projet d’aménagement de Oued Saïda après avoir pris connaissance de l’'état d'avancement des chantiers, sommant l’Office national d’assainissement (ONA) de prendre en charge, en urgence, le problème de l’assainissement dans la région de Ouled Brahim, après avoir écouté les préoccupations de ses habitants.

M. Barraki a visité la station d’épuration des eaux usées de la commune d'Aïn El Hadjar et s’est enquis du projet du réseau d’assainissement du village Merked.

Il a par ailleurs, présidé, dans l'après-midi, une réunion qui a regroupé les cadres de la wilaya relevant de son secteur, où il a suivi un exposé détaillé sur la situation du secteur au niveau local.