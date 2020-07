La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats a tenu mardi une réunion interministérielle consacrée à la problématique du traitement des déchets industriels et pétroliers au terme de laquelle il été décidé de la création d’une Commission conjointe devant assurer le suivi des différents projets de traitement des déchets industriels et pétroliers, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère de l'Energie, la réunion a vu la participation du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, du ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement chargé de l'environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, ainsi que du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat.

La rencontre a été l'occasion d'aborder longuement le dossier d’intégration des micro-entreprises locales dans l’opération de traitement et d’élimination des déchets industriels et pétroliers, "dangereux et particuliers" et dont le traitement exige des techniques de pointe, a indiqué un communiqué sanction nant les travaux de cette réunion, publié sur la page officielle Facebook du ministère de l’Environnement, Relevant que la réunion a débouché sur la création d'une commission interministérielle devant assurer le suivi de cette opération, la même source a expliqué que le ministère de l’E vironnement ambitionne à travers cette démarche d'appuyer la création des petites entreprises activant dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment celles qui se chargent du traitement des déchets industriels et des projets de leur recyclage, particulièrement dans les régions du Sud du pays.