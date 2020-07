La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu un vibrant hommage à l'ancien arbitre international algérien, Mohamed Kouradji, décédé jeudi dernier à Constantine à l’âge de 68 ans du coronavirus.

Dans une lettre adressée au président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, le patron de la FIFA, Gianni Infantino a présenté ses sincères condoléances ainsi que celles de la communauté internationale de football à la famille du défunt arbitre Mohamed kouradji, à ses proches et amis, sans oublier la FAF.

Le président de la FIFA a loué les qualités de cet arbitre "qui nous a quittés il y a quelques jours seulement, victime du coronavirus, laissant un important héritage et une renommée qui a dépassé nos frontières".

"Sportif accompli, arbitre de football durant plus de deux décennies, nom important de l'arbitrage algérien et africain, son héritage et ses réalisations sur et en dehors du terrain ne seront pas oubliés", a souligné Infantino dans son message. Kouradji a notamment officié en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, organisée en Afrique du Sud en 1 996. Il avait également dirigé des matchs de qualifications des Coupes du monde 1994 et 1998, ainsi que plusieurs rencontres dans les différentes compétitions africaines de clubs et de sélections. En Algérie, Kouradji a arbitré plusieurs matchs importants dont la finale de Coupe d'Algérie 1995-1996 qui vit le MC Oran s’imposer face à l’USM Blida sur le score d’un but à zéro. Très apprécié du monde du football à Constantine notamment, le défunt a arbitré son dernier match officiel en 1998, mettant ainsi fin à une riche carrière entamée 24 ans plus tôt.