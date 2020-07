Lors de cette réunion à laquelle ont pris part des cadres du ministère, Mme Bendouda a donné des instructions pour "l’élaboration et la mise en œuvre de programmes complémentaires" entre les établissements culturels, appelant ces derniers à mettre en œuvre leurs capacités pour permettre aux artistes d’enregistrer des œuvres inédites à diffuser sur les plateformes électroniques agréées, en contrepartie de rémunérations. La ministre a insisté sur l’impératif d’accorder la chance aux artistes et créateurs, particulièrement la catégorie la plus touchée par la situation actuelle, appelant à organiser des résidences créatives restreintes, à condition de respecter les règles sanitaires adoptées pour contenir la propagation du coronavirus. Cette mesure s’inscri t dans le cadre du suivi périodique sur terrain par le ministère de la Culture et des Arts des préoccupations des artistes et de leurs conditions socioprofessionnelles.