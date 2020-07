Plus de 6,42 millions de personnes ont été touchées par des inondations causées par les pluies du 6 au 14 juillet dans la province orientale du Jiangxi en Chine, a indiqué mercredi le centre provincial de lutte contre les inondations et la sécheresse.

Dans toute la province, 654.000 personnes ont été déplacées et 583.900 hectares de cultures ont été endommagés, dont 123.600 hectares de cultures détruites, selon un bilan établi mardi à 21h00. Les pertes économiques directes se sont élevées à 11,76 milliards de yuans (environ 1,7 milliard de dollars). Mardi en fin de journée, 2.531 km de digues dans la section du Jiangxi du cours d'eau principal du fleuve Yangtsé, dans la zone du lac Poyang et des régions voisines avaient vu l'eau dépasser les niveaux d'alerte.