La police norvégienne a annoncé mercredi avoir arrêté un homme soupçonné d'avoir poignardé trois femmes, dont une mortellement, dans le sud-est du pays pour des raisons encore indéterminées.

Les victimes ont été agressées dans la nuit de mardi à mercredi dans trois endroits différents de la ville de Sarpsborg, au sud d'Oslo.

"A ce stade, l'enquête confirme qu'il n'y a qu'un agresseur derrière les attaques au couteau à Sarpsborg", a indiqué la police dans un communiqué. La police a pour l'instant retenu les chefs de "meurtre et tentative de meurtre", semblant donc exclure un "acte terroriste", selon les médias.

Le suspect est un Norvégien de 31 ans déjà condamné pour des faits de violence, selon la police. Reconnu par une de ses victimes, il a été interpellé à son domicile peu après les faits. "Les investigations sur la personne en question et les contacts que la police a eus jusqu'à présent avec lui ont plaidé pour qu'il soit présenté à un médecin puis hospitalisé", précise le communiqué.

"La police vérifie si la santé mentale de cet homme peut avoir eu un impact sur le cours des événements", ajoute le texte. La personne décédée est une femme d'une cinquantaine d'années. Aucun détail n'a été fourni sur les deux autres femmes blessées, l'une grièvement, l'autre plus légèrement. A ce stade, les enquêteurs ont établi que le suspect connaissait au moins deux des victimes. Selon le journal Sarpsborg Arbeiderblad, l'époux d'une d'entre elles a déclaré que l'assaillant était venu à leur domicile.

"Nous étions en train de regarder la télé quand on a entendu frapper fort à la porte. Quand j'ai ouvert il a voulu me poignarder mais j'ai réussi à éviter" le coup, a déclaré le mari au journal.

L'assaillant a pénétré ensuite dans leur domicile et "blessé au couteau sa femme au bras".