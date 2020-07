Même avant l'éclatement de la crise du nouveau coronavirus, le monde n'était pas sur la bonne voie pour réaliser ces objectifs d'ici 2030, a rappelé M.

Guterres lors de l'ouverture du segment ministériel du Forum politique de haut niveau (HLPF) sur le développement durable organisé par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), destiné à passer en revue les progrès enregistrés dans la réalisation des ODD.

"A un moment où nous avons désespérément besoin de faire un bond en avant, le COVID-19 nous a retardés de plusieurs années, de plusieurs décennies même, apportant d'énormes défis aux pays en matière de financement et de croissance.

Cette crise nous éloigne davantage des ODD", a-t-il déploré. M. Guterres a appelé à des solutions concrètes, audacieuses et réalisables inspirées par les ODD. "Maintenant, il nous faudra répondre présent au défi du moment.

Nous sommes tous conscients du fait que le monde ne pour ra revenir à une situation dite normale", a-t-il reconnu. M. Guterres a renouvelé son appel à un plan de sauvetage dont le montant pourra représenter au moins 10% de l'économie mondiale et à des mécanismes de solidarité en faveur des pays en développement. Il a déclaré qu'il continuerait de déployer des efforts en ce sens.

Les ODD comprennent 17 objectifs mondiaux à atteindre d'ici 2030, parmi lesquels ceux de zéro faim, d'égalité des sexes, d'éducation de qualité, de travail décent et de croissance économique.

"Ils participent d'un plan pour réaliser un avenir meilleur et plus durable pour tous." Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, a déclaré lors du forum que face à cette situation grave et complexe, toutes les parties devraient combattre efficacement le COVID-19, promouvoir la reprise et la croissance économiques durables et inclusives tout en accélérant la mise en œuvre de l'Agenda 2030 avec confiance, résolument et en redoublant d'efforts. Il est prouvé que la solidarité et la coopération constituent les plus puissantes armes dont l'humanité dispose pour relever les défis mondiaux. La mise en application de l'Agenda 2030 ne fait ainsi pas exception.

Les pays devront travailler ensemble pour parvenir à une communauté de destin, qui const itue la seule voie permettant de surmonter les difficultés et réaliser un développement commun, a souligné M. Zhang.