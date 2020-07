Le directeur de la santé publique (DSP) de la wilaya de Bouira, Mohamed Laib, a dénoncé mardi la violence dans les hôpitaux, dont une tentative d’agression survenue lundi en fin d’après-midi contre le responsable de l’établissement Mohamed Boudiaf de la ville. "Le directeur de l’hôpital de la ville, Djamel Boutmer, a failli être agressé hier (lundi) après-midi par des personnes venues pour récupérer la dépouille d’un de leur proche décédé et suspecté de Covid-19.

Les services hospitaliers avaient refusé de leur donner la dépouille en l’absence des résultats du teste qu'ils n’avaient pas encore reçu", a expliqué à l’APS M. Laib. Selon les précisions données par le même responsable, des individus en colère s’étaient introduits à l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital et même au bureau du directeur. "Celui-là a survécu à l’agression en sautant par la fenêtre de son bureau se trouvant au premier étage. La victime s’est blessé légèrement au pied", a expliqué le DSP, qualifiant l’incident d’"inadmissible". Les agressions verbales et physiques contre le personnel médical et paramédical " est un sérieux problème qui perdure depuis des années dans les structures de santé.

Nous devons faire face à ce phénomène", a insisté le premier responsable du secteur de la santé à Bouira. Dans une déclaration faite mardi à la presse, le directeur de l’hôpital Mohamed Boudiaf (Djamel Boutmer), s’est dit surpris par l’ampleur de la violence que les citoyens ont utilisé pour s’introduire à l’intérieur des bureaux. "L’arrivée des protestataires violents devant la porte de mon bureau m’a poussé à sauter de la fenêtre pour éviter toute agression", a-t-il expliqué à la presse. "Ensuite j’ai alerté les services de sécurité qui sont intervenus sur le coup pour arrêter les personnes impliquées dans cet acte de violence et enquêter sur l’incident", a-t-il ajouté. Ce genre de violence a été plusieurs fois signalé dans les établissements de santé à Bouira, Ain Bessam et M’Chedallah.