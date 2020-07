Six nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été enregistré mardi sur la partie continentale, tous importés, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires chinoises Aucun nouveau cas suspect ni aucun décès lié à la maladie n'a été recensé mardi, a déclaré la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien.

Parmi ces six cas importés, la municipalité de Shanghai en a signalé trois, tandis que les provinces du Shanxi et du Yunnan et la municipalité de Chongqing en ont chacune enregistré un. Mardi, 19 patients du COVID-19 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement. Selon le bilan établi mardi, le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale avait atteint 83.611. Sur ce total, 284 patients sont encore hospitalisés, dont trois dans un état grave. Au total, 78.693 personnes sont sorties de l'hôpital après leur rétablissement, et 4.634 personnes sont décédées de la maladie, a indiqué la commission. Selon le bilan établi mardi, un total de 1.988 cas importés avaient été signalés sur la partie continentale. Parmi eux, 1.902 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement, et 86 sont toujours hospitalisés. Aucun décès n'a été signalé parmi les cas importés. Trois personnes, dont deux venant de l'étranger, étaient toujours suspectées d'infection par le virus.

Selon la commission, un total de 3.577 contacts étroits étaient toujours sous observation médicale après que 219 personnes ont quitté l'observation médicale mardi. Quatre nouveaux cas asymptomatiques, tous importés, ont été recensés sur la partie continentale, et aucun cas asymptomatique n'a été reclassé comme cas confirmé.

La commission a indiqué que 110 cas asymptomatiques, dont 87 importés, étaient toujours sous observation médicale. Selon le bilan établi mardi, 1.569 cas confirmés, dont huit décès, avaient été signalés dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, 46 cas confirmés dans la RAS de Macao et 451 à Taiwan, dont sept décès.

Au total, 1.229 patients à Hong Kong, 45 à Macao et 440 à Taiwan sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement.