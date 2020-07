Des pannes du courant électrique survenues dans le système du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) de la wilaya de Constantine ont provoqué mardi une perturbation dans la distribution d'eau au chef lieu et dans la commune de Hamma Bouziane, a-t-on appris auprès de la société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (Seaco).

Il s’agit d’une série de coupures d’électricité qui ont entravé le fonctionnement des deux stations de pompage qui alimentent les communes de Constantine et de Hamma Bouziane, à savoir la station de pompage SP3 de la ville d’Ali Mendjeli et celle de Hammam Zaoui (Hamma Bouziane), a indiqué à l’APS, la chargé de l'information et de la communication.

Ces pannes ont occasionné des perturbations dans l’approvisionnement eneau potable dans la partie haute de la commune de Constantine, notamment dans les cités Djbel El Ouahch, Ziadia et Sidi Mabrouk en sus de plusieurs localités de la communes de Hamma Bouziane, a précisé Yasmina Kaddour . Elle a par ailleurs déclaré que la Seaco a été contrainte d’adapter le programme de distribution d’eau pour ces aggl omérations en optant pour des plages horaires "réduites". Plusieurs équipes de maintenances de la Seaco, renforcées par des techniciens de la concession de l’électricité et du gaz de Constantine, ont été dépêchées sur les lieux en vue de rétablir "provisoirement" ces problèmes signalés et d’assurer le service public jusqu’à la réfection totale du système de distribution des deux stations principales, a fait savoir la même source.

Le programme d’AEP habituel reprendra dans les localités impactées "dès l’achèvement des travaux de réfection, prévus à la fin de la semaine en cours", a affirmé la même source.