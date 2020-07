Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain Fekroun (wilaya d’Oum El Bouaghi) ont évacué des logements publics locatifs illégalement occupés, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Des personnes ont squatté des logements publics locatifs non habités des cités "Bouafia" et "Rabah Messai", dans la ville d’Ain Fekroun, avant que les services de sûreté n’interviennent et fassent évacuer les lieux, a-t-on révélé de même source.

L'opération s’est soldée par l’arrestation de quatre personnes, âgées entre 16 et 63 ans, a indiqué la même source sécuritaire, précisant que les éléments de la sûreté de daira ont enregistré un cas d’appropriation et d’ameublement illégaux, par un homme de 38 ans, arrêté lui aussi par les policiers, selon la même source.

Les éléments de la sûreté nationale ont également découvert sur les lieux 13 bouteilles de cocktails Molotov, des pneus, des troncs d’arbres, que comptaient utiliser les squatteurs contre les policiers lors de l’opération d’évacuation, a-t-on ajouté.

Les personnes arrêtées ont été transférées aux services de sûreté et une enquête a été ouverte sur cette affaire, a-t-on signalé.