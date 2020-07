Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement urbain, Kamel Beldjoud a présenté lundi, lors d’une rencontre par visioconférence avec nombre de ministres de l’Intérieur de l’Union européenne (UE), l'approche algérienne et sa dimension humanitaire dans le traitement du phénomène de la migration clandestine.

Cette réunion à laquelle ont pris part des représentants de l’Italie, le France, Malte et l’Allemagne, a été l’occasion d’examiner la migration clandestine et d’aborder les voies et moyens de lutter contre ce phénomène et d’y mettre un terme, a précisé un communiqué du ministère. Dans son allocution, M. Beldjoud a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre "susceptible de renforcer la coopération entre les différents acteurs aux plans régional et international en matière de lutte contre les réseaux de passeurs".

" La recherche de solutions pratiques pour endiguer ce phénomène" a également été mise en exergue par le ministre. Plus loin, il a passé en revue la dimension humanitaire de l’approche algérienn e dans le traitement de ce fléau, mettant l’accent notamment sur "la mise en place d’importants moyens et ressources matériels et humains pour la prise en charge des migrants clandestins".

Le ministre a réitéré, à cette occasion, la disposition constante de l’Algérie et son souci de renforcer les liens de coopération avec les partenaires, pour une meilleure maitrise du flux de ces migrants. Il est nécessaire, selon le ministre, d’agir "selon une vision équilibrée sous-tendant coopération et solidarité, en tenant compte de l’immigration clandestine et sa relation avec les facteurs de développement et de sécurité, l’objectif étant de faire face aux conséquences de ce phénomène sur les pays de la région", a conclu le communiqué.