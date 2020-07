Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a achevé lundi une visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, au cours de laquelle il a inspecté plusieurs projets économiques et sociaux en cours de réalisation et inauguré d’autres.

M. Djerad a entamé sa visite en se rendant dans la commune de Sidi Ali Benyoub, où il a inauguré une usine de transformation du marbre et du granit. Fruit d’un investissement privé, d’un coût de 4 milliards DA, elle est dotée d’une capacité de production de 10.000 m2 de différents types de produits de marbre et de granite. L’usine est considérée comme la plus grande à l’échelle africaine. Sur site, le Premier ministre a insisté sur le soutien de l’Etat aux investisseurs dans les industries de transformation eu égard à leur importance et leur apport dans la réduction de la dépendance aux hydrocarbures. Abdelaziz Djerar a également mis l’accent sur l’industrie de transformation, secteur très important pour le pays qui recèle des ressources importantes dans les domaines des mines et de l’agriculture, permettant progressivement de soutenir l’industri e et réduire la dépendance rentière au pétrole et au gaz.

Dans la commune de Tabia, le Premier ministre a visité une exploitation agricole d’arboriculture et de vignobles s’étendant sur une surface totale de 1364 has. Il a mis l’accent sur la place de l’agriculture dans l’économie nationale mettant en exergue le retour vers ce secteur pourvoyeur d’emplois et de richesses et secteur permettant de réduire la facture des importations.

Dans ce contexte, il a indiqué que notre production agricole est diversifiée et de qualité et qu’il faille valoriser ce secteur en encourageant l’investissement et en mobilisant des moyens nécessaires et en exploitant de larges surfaces agricoles. Au niveau du village Djouaher, relevant de la commune de Sidi Lahcen, le Premier ministre a procédé à la mise en service du réseau d’alimentation en gaz naturel au profit des habitants de 305 foyers de ce village considéré comme zone d’ombre. Sur place, il s’est enquis du projet de réalisation d’un réseau d’assainissement au profit de cette agglomération dont le taux d’avancement des travaux a atteint 65 PC. En rencontrant des citoyens de ce village, M Djerad a insisté sur la prise en charge des autorités de leurs préoccupations quotidiennes.

Habitat et santé en bonne place

Dans le secteur de l’habitat, M. Djerad, a inspecté la nouvelle cité AADL 1.200 logements, baptisée au nom du chahid Berrichi Omar. Il a également présidé une cérémonie de remise de 1.607 clés de logements toutes formules confondues, outre 20 décisions d’aide à l’habitat rural.

Cette même cérémonie a été marquée par la distribution de 20 bus scolaires au profit du secteur de l’éducation et de 10 camions hydro-cureurs pour le compte de l’Office national de l’assainissement.

Le secteur de la santé a figuré en bonne place lors de cette visite de travail. Le Premier ministre a inauguré le Centre régional anti-cancer «Tidjani Heddam » d’une capacité de 120 lits qui prend en charge le traitement des malades de plusieurs wilayas de l’ouest du pays. En suivant un exposé sur la situation épidémiologique portant sur le Covid-19 dans la wilaya, M. Djerad a insisté sur la nécessité de la « rigueur » dans l'application des règles liées à la lutte contre cette pandémie, soulignant que toute violation de ces règles peut exposer leurs auteurs à des sanctions allant jusqu’à des peines d'emprisonnement.

Il a déploré que des parties saisissent cette situation sanitaire difficile pour semer la discorde et la fitna dans le pays, tout en relevant qu’ « Il y a certaines parties qui utilisent cette affaire en donnant des explications politiques et politiciennes au lieu de protéger leurs familles et aider les hôpitaux à travers le volontariat et l’encouragement de la corporation médicale ».

La visite du Premier ministre a coïncidé avec l’ouverture d’un laboratoire à Sidi Bel-Abbès pour effectuer des analyses PCR, alors que les analyses étaient effectuées auparavant à l’annexe de l’institut Pasteur d’Oran. Au terme de sa visite, Abdelaziz Djerad a annoncé sur les ondes de la radio locale, au terme de sa visite dans la wilaya, plusieurs mesures en faveur des jeunes et la femme rurale au foyer au titre du plan gouvernemental visant l’insertion socio-économique de ces deux catégories de la société, notamment l’octroi d e micro-crédits. Il a également annoncé que la wilaya de Sidi Bel-Abbès a bénéficié d’un quota supplémentaire de 300 unités d’habitat rural.