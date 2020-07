"Pendant la saison de pollinisation, nous respirons tous des pollens. Mais chez certaines personnes génétiquement prédisposées, les pollens traversent la paroi des bronches et le système immunitaire se met à produire des anticorps spécifiques (les immunoglobulines E ou IgE) qui entraînent des symptômes allergiques". Il existe 3 symptômes allergiques principaux : la rhinite allergique (nez qui coule, nez bouché, nez qui pique...), la conjonctivite allergique (les yeux rouges, les yeux qui pleurent, les yeux gonflés...) et l'asthme allergique.

Les allergènes les plus répandus sont les pollens de graminées (qui sont émis par le foin, le gazon... entre le mois d'avril et le mois de juillet en , en fonction de la région) et les pollens de bouleau (qui sont émis entre avril et mai en fonction de la région) : ceux-ci sont responsables d'environ 30 % des allergies respiratoires.

Il existe également des allergies aux pollens d'ambroisie, aux pollens de frênes (entre fin mars et début avril), ou encore aux pollens de cyprès (entre janvier et juin).

QU'EST-CE QU'UNE DÉSENSIBILISATION ?

Le traitement de l'allergie aux pollens associe des médicaments anti-histaminiques (qui "bloquent" la réaction inflammatoire responsable des symptômes) et des traitements locaux (corticoïdes à inhaler, par exemple) pour atténuer l'inflammation. S'y ajoutent des mesures d'éviction, destinées à éviter le contact avec l'allergène : "la Fédération française d'allergologie recommande ainsi l'usage du masque de protection en période de pollinisation pour les allergiques aux pollens" souligne le Pr Frédéric de Blay.

La désensibilisation est un traitement qui consiste à "habituer" le système immunitaire à l'allergène : l'objectif, c'est que le système immunitaire produise des anticorps non-responsables de symptômes allergiques à chaque nouvelle rencontre avec le pollen concerné...

A QUI S'ADRESSE LA DÉSENSIBILISATION ?

"La désensibilisation n'est pas proposée à tous les allergiques : c'est un traitement de deuxième intention qui s'adresse aux personnes chez lesquelles les traitements de première intention sont inefficaces, ou qui supportent mal les traitements (somnolence avec les anti-histaminiques, par exemple) ou qui souffrent d'asthme allergique pendant la saison des pollens" explique le Pr. de Blay.

COMMENT SE PASSE UNE DÉSENSIBILISATION SUBLINGUALE ?

Le traitement (qui est accessible dès l'âge de 5 ans) consiste à prendre des gouttes ou des comprimés par voie sublinguale, tous les jours pendant 7 mois. "Les gouttes ou les comprimés contiennent des extraits allergéniques, c'est-à-dire du concentré d'allergène, explique l'allergologue. Les doses sont progressivement augmentées jusqu'à ce que le système immunitaire du patient soit désensibilisé." Les comprimés sont, pour le moment, réservés aux allergies aux pollens de graminées. Le traitement doit débuter 4 mois avant la saison des pollens - qui dépend du végétal concerné ! "En cas d'allergie aux pollens de bouleau, on débutera ainsi la désensibilisation en septembre-octobre ; en cas d'allergie aux pollens de graminées, on débutera plutôt en janvier".

DÉSENSIBILISATION ET PRIX : ÇA VAUT (VRAIMENT) LE COÛT ?

"Le traitement par désensibilisation dure 7 mois avec des gouttes à prendre chaque jour par voie sublinguale, et il faut le faire pendant 3 à 5 années d'affilée" explique le Pr de Blay Par ailleurs, la désensibilisation, ça coûte cher : "si les gouttes sont remboursées par la Sécurité Sociale, les comprimés ne bénéficient que d'un remboursement à hauteur de 15 %, ce qui laisse un coût d'environ 100 euros par mois pour les patients qui ne bénéficient pas d'une bonne complémentaire santé."

DÉSENSIBILISATION : EST-CE QUE ÇA FONCTIONNE ?

Oui ! "La désensibilisation améliore de 30 % à 40 % la situation des patients allergiques par rapport au traitement de référence (anti-histaminique et corticoïdes par voie nasale)", souligne l'allergologue. En clair : après une désensibilisation, les symptômes de l'allergie (rhinite, conjonctivite, asthme) sont nettement moins marqués et les patients ont besoin de moins de médicaments.

Pourquoi faire une désensibilisation allergique ? "Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la qualité de vie des patients auxquels on propose une désensibilisation allergique est comparable à celle des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque : on dort mal, on respire mal, on ne peut pas sortir de chez soi sans avoir des symptômes handicapants... Pour ces patients, la désensibilisation apporte une réelle amélioration" affirme le Pr de Blay.

"Par ailleurs, la désensibilisation utilise des substances naturelles, joue sur le système immunitaire avec très peu effets secondaires et améliore la situation des patients (enfants et adultes) qui prennent des médicaments - tels que les antihistaminiques ou les corticoïdes, qui peuvent avoir des effets secondaires, ajoute le spécialiste. Quant au coût, s'il est effectivement non-négligeable, il est à mettre en relation avec les dépenses pour faire face à l'allergie - médicaments, visites chez le médecin..." Bref, à réfléchir !

A savoir. L'allergie est un phénomène qui se transmet de façon héréditaire. Ainsi, un enfant donc les deux parents sont allergiques aux pollens de graminées aura un risque de 80 % de l'être également.